興櫃市場今天報價系統出現異常，有投資人發現報價異常或無法下單，櫃買中心表示，中心系統報價正常，初步了解是資訊廠商傳輸出問題，已在早上10點多恢復正常，興櫃有錯帳改帳的機制，如果有交易糾紛可聯絡券商。

櫃買中心表示，今天一早的確有不少投資人因為看到的報價與昨天收盤價有偏離現像，與昨天價格連不起來，造成下單疑惑打電話詢問相關問題，經查證後櫃買中心報價系統沒有問題。

櫃買中心指出，大約在10點26分左右已恢復正常，初步了解不只一家系統廠商傳出去的資訊異常，針對傳輸錯誤是固網線路，還是系統商本身出問題還要進一步了解。

櫃買中心也特別提醒，由於興櫃股票的交易是採與推薦證券商議價交易的方式，和一般上櫃股票的等價交易及上市股票的競價交易不同。每一筆對象都是特定的，櫃買中心的報價系統沒有問題，正常來說不致有太大錯誤，但如果真的有糾紛疑慮，興櫃系統有錯帳改帳的機制，可以尋求此一機制進行修正。（編輯：潘羿菁）1101222