櫃買中28日在台北喜來登大飯店舉辦「中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮」，邀請金管會主委黃天牧、證期局局長張振山蒞臨指導，並頒獎表揚輔導績效卓著的證券商及會計師，肯定中介機構對資本市場的貢獻，及感謝其協助櫃買中心推動業務。

櫃買中心董事長陳永誠表示，雖然新冠疫情的威脅持續延燒到今年，但在經濟實力基礎穩固下，台灣資本市場仍蓬勃發展，上櫃股票總市值突破5兆元大關，櫃買指數今年至11月底漲幅逾20％，上櫃市場日均成交值為823.13億元，與去年同期相較成長率達72％。

在擴大資本市場規模上，今年截至12月28日，已有22家公司申請上櫃及73家公司申請登錄興櫃，其中包含7家申請登錄戰略新板公司，順利達成工作目標。資本市場為連結資金供給與需求的重要管道，中介機構則扮演著推薦與輔導的角色，其功能的充分發揮至關重要，感謝中介機構長期以來的付出，未來櫃買中心亦將持續與中介機構共同努力，提升資本市場的質與量。

金管會主委黃天牧表示，資本市場向來是國家經濟發展重要的命脈，而中介機構則扮演著關鍵的角色，不僅是發行公司與資本市場的引介者，更以專業及信用的增強來輔導企業進入資本市場，使企業藉由資本市場的支持而成長，也因為有中介機構的把關與輔導，讓整體資本市場取得社會投資大眾的信任，使投資人得以安心投資，分享企業成功的果實，他感謝中介機構對資本市場的貢獻。

櫃買中心今年配合政府政策，於興櫃市場下增設戰略新板，以六大核心戰略產業及創新企業為目標，協助有潛力的創新企業提早進入資本市場，為鼓勵及感謝中介機構對於戰略新板的支持，特別頒發「推動戰略新板最佳合作夥伴獎」。櫃買中心期望未來與中介機構繼續發掘更多具成長潛力的企業，推動公司透過資本市場募資、提升知名度、完善制度及落實公司治理，並穩健發展。櫃買中心也會聽取各方建議持續完善制度，推出更多元之商品，提供投資人優質投資標的。