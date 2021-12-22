櫃買中心：資訊公司提供部分興櫃商品報價異常 10:26已恢復正常 12:442021/12/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，今（22）日上午十點接獲通報部分興櫃股票商品報價異常，隨即進行檢視，櫃買內部資訊、提供給推薦券商資訊、以及送出給資訊廠商的市場資訊等，都是正常，研判是部分資訊廠商提供給證券商端資訊異常，正確發生異常原因正進行調查中。櫃買中心並指出，上午10點26分以後，興櫃商品報價資訊都已回復正常。 純網路保險公司正式開放 金管會明年8月開始受理申請執照 「性成癮」成熱搜關鍵字 3大自我檢視徵兆 #異常 #櫃買中心 #興櫃 #商品 #提供 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心將建立衍生性金融商品交易資訊提交CCP機制 11:162021/12/22 財經 《國際金融》油礦表現佳 歐股完全收復周一失土 09:432021/12/22 財經 永續發展債券發行量破千億 創歷史新高 10:592021/12/22 財經 人工心臟更長效 嚴重心衰竭患者新選擇 05:202021/12/22 健康 純網路保險要來了 明年底開放申請 04:102021/12/22 財經焦點 金屬中心 辦高溫製程節能成果發表 04:102021/12/22 產業特刊 廣達擴產 加碼美國投資 04:102021/12/22 財經要聞 1分鐘讀財經》美光狂噴10％ 明年不看淡 台股記憶體廠瘋了 08:292021/12/22 財經 《金融》金管會將開放純網保 盼達5大效益 07:442021/12/22 財經 新版生技條例三讀 優惠續延十年 04:102021/12/22 財經要聞 NFT無限擴張 驚動信評業 04:102021/12/22 投資理財 財經熱門新聞 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 歐洲缺電危機狂燒！這大國慘了：每年家庭電費暴增2.6萬 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 大砍核電釀災！3大問題降臨 歐洲深陷缺電危機 - 財經 公投全滅台股卻沒漲！謝金河「預言失準」被虧爆 他再嗆1句狠話 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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