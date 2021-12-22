櫃買中心22日表示，今（22）日上午十點接獲通報部分興櫃股票商品報價異常，隨即進行檢視，櫃買內部資訊、提供給推薦券商資訊、以及送出給資訊廠商的市場資訊等，都是正常，研判是部分資訊廠商提供給證券商端資訊異常，正確發生異常原因正進行調查中。櫃買中心並指出，上午10點26分以後，興櫃商品報價資訊都已回復正常。

純網路保險公司正式開放 金管會明年8月開始受理申請執照
「性成癮」成熱搜關鍵字 3大自我檢視徵兆
#異常 #櫃買中心 #興櫃 #商品 #提供