櫃買中心22日表示，今（22）日上午十點接獲通報部分興櫃股票商品報價異常，隨即進行檢視，櫃買內部資訊、提供給推薦券商資訊、以及送出給資訊廠商的市場資訊等，都是正常，研判是部分資訊廠商提供給證券商端資訊異常，正確發生異常原因正進行調查中。櫃買中心並指出，上午10點26分以後，興櫃商品報價資訊都已回復正常。