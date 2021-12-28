預計2022年1月申請登錄興櫃的采威國際（6868），為中台灣最具代表性的資訊服務公司，未來以成為「跨領域AI智能服務領導品牌」為願景，28日下午在台中舉辦首場興櫃前法說會暨產品展示會，吸引超過百位投資大眾與法人參與，現場互動熱絡。

主辦承銷商台中銀證券表示，采威創立於2000年，核心服務以雲端平台、5G技術、AI人工智慧與數據科技為主軸，以深厚研發能力，將技術應用於智慧城市、智慧製造、智慧安全與企業數位轉型等領域的發展與加值服務，至今服務超過5000家客戶，備受產業界肯定，分別於2017年榮獲微軟「年度合作夥伴獎」、「國家卓越夥伴獎」，與Microsoft、Autodesk、SAP、Oracle、Checkpoint、CEC等雲端大廠為合作夥伴。

采威國際董事長蕭哲君表示，國內中小企業在數位轉型時面臨人才、商模、流程與系統的困境，為了有效及系統化解決產業所面臨的問題，采威預計整合國內外獨立軟體開發商，及持續擴大與國外Microsoft、Autodesk、SAP、Oracle、Checkpoint、CEC等雲端大廠合作，進駐公司創新平台。

蕭哲君進一步表示，采威預計至2023年間持續投資開發雲端共構服務與整合平台，由企業體質檢測、AI專家線上診斷、產業雲端套餐與客制化、營運戰情室系統，提供中小企業在數位轉型時，訂閱一站式的整合服務，並以成為跨領域AI智能服務領導品牌為願景。

采威國際更與中部大專院校締結產學合作，實體捐贈建置「中興大學大數據中心」數位辦公室、數據實驗室與會議中心，並結合產官學資源，與台灣微軟、聯想集團、資策會與工研院共同簽訂產學聯盟合作，強化在雲端服務之大數據分析技術發展，培養中部地區資料科學人才，強化區域發展。

采威國際110年上半年合併營收約2億元，在疫情影響下，營收仍較去年同期維持穩定成長。