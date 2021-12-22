中央政府積極推動新竹縣市合併升格，引發各界熱烈討論，宜蘭縣長林姿妙22日表示，這是中央的政策，由中央決定，她相信中央一定會規畫好所牽涉到的相關問題；縣府祕書長林茂盛則表示，縣府建議也呼籲中央，在做相關縣市整合合併的同時，應該要同時針對財政收支劃分法能有完整的配套。

除了中央規畫的「大新竹」合併升格為直轄市，彰化縣也在爭取升格，一旦成真，台灣將變成「到處都是直轄市」，僅存的幾個縣市仍停留在省轄市的位階，對於原本就相當窮困的宜蘭縣而言，將有如雪上加霜，財政將更為吃緊。

宜蘭縣長林姿妙22日回答媒體詢問此事時表示，縣市合併的問題是中央的政策，由中央決定，宜蘭縣政府就是拚經濟、拚交通、拚建設、拚老人福利、拚教育、拚環保，各項都要齊頭並進，中央的事物由中央決定，中央有其政策，相信中央一定會先規畫好。

縣府祕書長林茂盛則表示，宜蘭縣因地理位置先天上在爭取相關預算方面確實有困難，中央現在正在推動新竹縣市合併，縣府建議也呼籲中央，在做相關的縣市整合、合併的同時，也應該要同時針對財政收支劃分法能有完整的配套，讓沒有參與或沒有機會縣市合併的縣市，仍能保有無論是自有財源、或中央持續挹注的相關財源，這包括了宜蘭縣能有更好的公共建設，以及更好的福利制度等，不要因為一些縣市合併並產生了更多直轄市，卻導致其他縣市受到了負面影響。

宜蘭市長江聰淵則表示，宜蘭縣並沒有相關特別條例的經費援助，一旦增加了其他的直轄市，宜蘭縣的資源將相對更少，自己已經有向不只一位立法委員反映，在中央推動降低直轄市門檻之前，其他資源比較少的縣必須要優先考量，否則變成窮者越窮，會導致貧富差距的增加，畢竟統籌分配稅款影響宜蘭縣的發展很大。