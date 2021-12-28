今年5月新冠肺炎疫情大爆發，旅宿業業績大幅下滑，但10月疫情趨緩後，台南市出現報復性國內旅遊，觀光遊客成長高達315％，高居6都第一，此舉也帶動旅宿業的住宿率及新增家數，讓周末假日平均住宿率高達9成5。觀光旅遊局長郭貞慧28日指出，在疫情威脅下，台南的旅宿業仍逆勢成長，未來觀旅局將持續深耕台南觀光，厚植觀光產業實力，打造台南成為全台觀光的首選城市。

郭貞慧表示，台南市的合法民宿及觀光旅館、旅館合計706家，無論總旅館家數及新增數量，雙雙創下6都之冠。另外，在疫情威脅下，台南的旅宿業仍逆勢成長，今年上半年觀光旅館、旅館及民宿的住宿率都拔得頭籌，為6都第一；其中，旅館住宿率更高居全台之冠。至於疫情趨緩後的下半年，台南的旅宿業同樣表現出色，以11月至今為例，全市旅宿業平日住宿率平均達7成5，周末假日更上看9成5。

台南市政府觀旅局獲得素有行政機關奧斯卡獎稱譽的「政府服務獎」。（洪榮志攝）

鑑於市府突破法令限制，輔導民宿蓬勃發展管理有序，今年觀旅局以「旅行台南有個家─舊城區民宿推動計畫」，獲得素有行政機關奧斯卡獎稱譽的「政府服務獎」，顯示台南民宿服務績效為全台楷模，成功打造台南優質觀光品牌。

郭貞慧指出，為提高遊客前來台南旅遊的安全辨識度，該局首創「台南市旅館合法房間標章」，至今已發出1萬1415面標章，也輔導江南渡假村、頑皮世界等旅遊景點業者，獲交通部觀光局觀光旅遊業考核特優獎肯定。

郭貞慧強調，為帶動後疫情時代的觀光商機，觀旅局還結合業者推出多項振興方案，包括安心遊補助、台南好康券、安心旅宿、安心餐廳認證、美食安心點餐平台等。其中，安心遊補助有481家業者報名，共售出30.5萬房，使用率超過99.98％，獲中央補助金高達3億600萬元；台南好康券發行超過100萬張，民眾使用滿意度超過8成。