中石化(1314)近年啟動石化、資產開發雙策略，除兩岸石化部署持續執行外，台北市京華廣場計畫於2022年中取得建照，將蓋頂級商辦，南部土地亦持續有出租計畫，提升公司獲利動能。

上曜(1316)除了「帝凡內」等成屋建案持續銷售入帳奠定公司營運成長外，已完工且銷售率達近9成的梅菲爾，以及即將完工之湖美帝璟，預計年初取得使用執照，隨著完工取照如預期進度、陸續完成交屋，營運蓄勢推進。

炎洲（4306）近年推進「修枝剪葉」政策，房地產開發業務 購入新北市塭仔圳重劃區千坪土地，該區配合國家重大建設，將全面檢討土地使用、公共設施、交通系統的需求，透過市地重劃推動大規模都更，開闢公共設施，改善環境品質，後續發展潛力及增值性可期。

中石化以「精細化工」、「土地開發」雙主軸發展力求轉型，化工事業分別有頭份、小港、大社三個廠區。土地開發－京華廣場打造可容納上萬人，多功能A+國際頂級商辦園區為目標，融入ESG理念兼以取得LEED、WELL等國際標章為標準，目前地上建物已拆除。

中石化認為，大陸連雲港兩座年產26萬噸AN新產能計畫開出，CPL亦持續有新供給釋放，目前CPL、AN交易較清淡，報價提升不易，後續可觀察農曆年後需求回籠狀況；而大陸環保控管，石化品供給仍將受限，供需可望維持相對平穩狀態。

上曜近年推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等一系列建案。2019年在台南九份子重劃區生態湖畔取得南(3791坪)、北(1717坪)兩塊精華住宅用地，其中，布局於北基地的新建案「湖映白」已日開始推案。