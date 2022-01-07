台南市因應智慧科技等結合AI、大數據運算時代來臨，推動AI教育向下扎根，7日獲智泰科技捐贈510套AI辨識系統軟體給6所高職、9所國中使用，深耕學子AI科技養成的路。此外，4月台南也將主辦全國貓咪盃SCRATCH競賽，考量疫情變數，超前部署，全台22縣市176支隊伍，屆時將採不移動，原地同步競賽。

台南市長黃偉哲表示，AI未來應用無遠弗屆，2015年台南爆發嚴重登革熱疫情，後來積極投入防治，隔年就沒什麼病例，關鍵除了靠人工巡查，更透過結合AI判讀全市誘卵桶，掌握哪裡有多少卵、是什麼蚊子的卵、哪一種蚊子的孑孓等，大幅提升防治效率。

他說，COVID-19疫情也一樣，他舉成大醫院為例，運用AI判讀病人的狀況，因此，教育學習也應接軌趨勢，引領學生提早學習運用AI。他說，過去南市府有無數人工智慧應用於市政相關經驗，包括AI登革熱防疫、口罩偵測等，配合新課綱科技領域課程，台南也成立8所科技中心，培養學生邏輯思維及解決問題的能力。

獲贈30套AI辨識系統軟體的新興國中，將結合機器人、AI辨識系統，監測校園水溝孑孓，讓學生從生活與課程領略如何運用AI。校長鄭雅麗說，學校自造科技中心原本就有機器人，未來將結合機器人與AI辨識系統，檢測校園水溝孑孓，提早預警病媒蚊指數。

教育局指出，智泰科技未來將舉辦「全國AI圖像辨識應用競賽」，讓學生接觸與了解AI檢測技術，增強AI發展能量與環境，此外，教育局4月也將主辦「全國中小學貓咪盃Scratch程式設計競賽暨機器學習AI程式設計示範賽」。

鑒於這2年籠罩疫情之下，許多賽事因疫情攪亂布局，台南市籌備時即設定以不移動為原則。教育局主祕楊智雄說，該賽事為各縣市推派國中、小各4支隊伍參賽，決賽將有22縣市176支隊伍參賽，當天將安排視訊同步比賽，需事先溝通賽事規格一致、全程有觀察員監看等，難度雖高，但超前部署，免受疫情干擾。