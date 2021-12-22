過年提早了，還是保單錢變少了？壽險業每年都會在農曆年關前，提早給付春節前後要到期的滿期金、生存還本金、年金等，協助保戶度過年關的錢關，2022年1月將提早給付的滿期生存金等，目前大約64~70億元之間，罕見未破百億元，創至少近八年的新低。

國泰人壽22日率先公布，針對明年1月24日到2月6日期間要給付的滿期金、年金，將在1月24日提早給付，共有6.5萬件，金額26.8億元。

另外，如南山人壽有4.4萬件保單，共有8.8億元將在1月26日提早給付，富邦人壽亦有2.2萬件、金額共7.57億元，亦是會在1月26日提早給付。

新光人壽則是在明年1月28日提早給付2.3萬件保單的滿期或生存金，共7.9億元；台壽有3.7億元、中壽有2.42億元會在明年1月提早給付，三商美邦人壽明年1月25日將陸續提早給付1.4萬張保單，共3.2億元的滿期金或還本金，全球人壽亦匡出2.55億元生存金或還本金提早給付，加上遠雄人壽、宏泰人壽等，十家保險公司共有63.44億元，會在農曆年前一周或過年前匯到保戶帳戶、亦或給付支票，讓保戶可有資金調度過年需求。

但從2016年開始，前幾大壽險公司每年農曆年前提早給付的金額都在110~216億元之間，2022年的年關前提早給付的滿期金、年金、生存還本金等，罕見的未破百億元，且離百億元「頗有一段距離」。

壽險業者分析可能有三大原因，一主要是在金管會引導下，壽險業者多年來逐步降低短年期儲蓄險或還本險保單的比重，商品結構已大不相同，二是這幾年的保單停售潮可能不在農曆年前後，三是近年熱銷的是月月配息類全委投資型保單，某種程度也取代年年還本的傳統保單，因此2022年提早給付金額就不到百億元，未來也可能都會是此趨勢。

壽險業者為協助保戶過年關，除了會提早給付滿期金、還本金外，國壽亦有彈性調整農曆春節期間要繳保險費者，1月31日轉帳或信用卡扣款者會延到2月7日再扣，1月24日到2月11日要自行繳費者，則一律延長到2月28日。且1月29日到2月6日對房貸客戶啟動繳息寬限，房貸客戶依規定寬限日期收息，不計延滯息與違約金。