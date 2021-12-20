在今天聞癌色變的年代，你我都知道愈早「超前部署」、提前做好預防工作，不僅能提高存活率，還能降低死亡率！鑒於癌症已連續39年蟬聯國人10大死因首位且居高不下，加上新冠肺炎疫情帶動民眾對健康關注度提升，主打「能讓保戶更健康」的外溢保單除了一貫強調「保戶運動量愈高或是身體愈健康、保單CP值愈高」的賣點外，國內現有保險業者也響應政府推出癌症篩檢政策，推出創新癌症外溢保單、納入癌症預防新觀念。

外溢保單賺到健康又享有保費折扣、創造雙贏

目前國內市場上的外溢保單主要屬於健康險，一般比較常見、現有壽險業者推出定期壽險外溢保單，除了基本的保障功能外，保戶體檢結果如果合乎標準，另有折減保費的誘因，也就是「保戶身體愈健康、所繳保費愈低」，許多人衝著這項優勢投保，在督促自己培養自律健康習慣的同時，還能省下不少保費，創造雙贏外溢效果。

據了解，國內兩大壽險公司包括：富邦人壽與南山人壽同時推出與癌症相關的外溢保單；其中，富邦人壽推出結合目前最新篩檢技術「新一代循環腫瘤細胞檢測（CTC）」和「癌症腫瘤標記檢驗」，並將其納入外溢回饋機制，這也是國內業界首例、首家提供最新癌症篩檢技術的外溢保單。

除了富邦人壽外，另一家南山人壽則是推出專為女性打造的定期型癌症外溢保單，除了提供最高年繳應繳保險費10％的「健康促進回饋金」外，只要再完成11項「指定疫苗接種」或是4項「指定癌症篩檢」，則額外給付年繳應繳保險費2％的「防疫保健回饋金」，以此打造雙重外溢獎勵機制。

受到新冠肺炎疫情持續蔓延影響，以健康管理為訴求的外溢保單可說是逆勢成長，兩家壽險公司推出的壽險外溢保單上市後，廣受民眾青睞並在各大銷售通路獲得熱烈迴響；對此，業者表示，最主要關鍵點還是在於現在民眾普遍防疫意識相當高，在健康意識抬頭下，外溢保單自然衝出買氣，以此預估在全台疫苗覆蓋率持續提升的情況下，看好外溢保單動能持續強勁。