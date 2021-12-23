法國巴黎保險集團多年來推動職場多元文化運動，法國巴黎人壽因建構職場平等的文化與行動有成，榮獲第五屆英僑商務協會主辦的優良企業貢獻獎-企業多元文化特優獎肯定。

根據行政院性別平等處公布的「2021性別圖像」，台灣的性別平等排名高居亞洲之冠，位居全球第六名，在性別平等努力有成的現今社會，對於多元文化融合的議題與倡議也越見普及，平權價值從政策到社會氛圍亦更為融洽。

法國巴黎保險集團致力推動多元文化融合並以善盡企業社會責任為己任，集團將「尊重員工」制定為公司最高行為準則之一，致力建構平等的職場工作環境，透過性別平權、倡議及舉辦多元文化系列活動，由上而下打造多元共融的企業文化，提供員工安心自在的工作環境。法國巴黎保險台灣區總經理丘舒盈表示，我們對多元文化的認同與推動始終如一，每位員工不會因身分、性別、膚色、宗教或國籍等因素而有不同的對待，互相尊重是我們尊崇的價值，同時落實在工作環境中。此次獲獎的榮耀也讓法國巴黎人壽更堅定未來將持續推動職場多元文化，讓每一位身在巴黎人壽的員工都可以放心展現自我，不因自身不同而受到不平等待遇。

融洽的職場氛圍從每年的10月所舉辦的「多元文化共融月」可見端倪，自2019年起，除了舉辦多場多元文化活動，發起對LGBTQ族群的支持外，2021年在疫情環伺的狀況下也不缺席，今年，透過線上多元文化共融系列活動邀請員工一起響應參與，如：名人講座、線上影展等，為職場平權推動再進一步。

除了致力推動友善的職場環境外，每年年底法國巴黎保險集團亦舉辦不同公益活動，在歲末寒冬為偏鄉與弱勢的小學學童遞上一份溫暖的祝福。今年，透過公益團體找到禮物募集對象，共有9間偏鄉小學與一間育幼院，由員工認領愛心禮物，再將文具、玩偶或生活用品等禮物收集於特別製作的聖誕鞋盒中，再由企業志工蒐集並寄送給期待收到禮物的小朋友，認領禮物的志工也將收到小朋友的聖誕卡片表達感謝之意，活動意義非凡。每年活動皆受到熱烈歡迎，法國巴黎保險台灣區總經理丘舒盈亦帶頭響應支持這項活動。