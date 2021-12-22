各政府機關（構）與公營事業也設置職場教保服務！教育部今天表示，110學年計有教育部、衛福部、財政部、科技部、文化部、經濟部及交通部台北大眾捷運公司等7部會，共設置7處職場教保中心與3所非營利幼兒園，計可提供330個招生名額。

為落實蔡總統政策及「我國少子女化對策計畫（107年-113年）」，教育部自110年8月起，透過「增名額、加補助、減負擔」等作法，以實質減輕家庭育兒負擔，持續加速增加公共化量能，並規劃提前於112年達成公共化增加3000班目標，自106年至110年已合計達2155班(增加約5.5萬名)，整體公共化教保服務供應量逾23萬個就學名額。

除加速增加公共化量能外，教育部也協助各部會盤點辦公場所空餘空間，並提供各部會及所屬機關(構)與公營事業辦理相關協助機制，以鼓勵各部會設置提供以員工子女為主的公共化教保服務，和員工一起攜手照顧孩子。

職場教保中心是為了便利公部門和企業在符合建築、消防、衛生、土地使用管制及職場互助式教保服務實施辦法等相關法規規定的合法使用辦公場所，就近設置育兒設施，讓員工放心托育，安心工作，以支持員工育兒，使員工能兼顧工作及家庭照顧。目前有7個部會共設置7處職場教保中心與3所非營利幼兒園。

今年教育部除了在忠孝大樓設置職場教保中心，招收2班40名幼兒外，明年度也會在教育部徐州大樓再增設一處職場教保中心（可招收2班40人）。

此外，教育部將持續協助各部會增設職場教保中心，和員工一起照顧孩子。透過政府機關提供教保設施，帶頭起示範作用，讓企業能提供員工托兒設施或職場互助教保服務，共同營造友善職場育兒環境，以嘉惠更多幼兒和家長，實質減輕家庭育兒負擔。