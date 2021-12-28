高盛要求美國員工須接種新冠疫苗加強劑 14:022021/12/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高盛（Goldman Sachs）發言人27日（周一）表示，自明年初開始，要求美國辦公室的員工與訪客皆必須接種新冠疫苗加強劑。 高盛發言人指出，自2022年2月開始，要進入高盛辦公室的任何人員，必須已先接種疫苗加強劑，另自明年1月起，該銀行要求員工每周要進行兩次新冠病毒篩檢。 高盛周一通知員工這項最新政策，歸因於近日美國新冠病毒確診數大增。根據路透統計，過去七天美國平均單日新增感染逾20.5萬人。 《國際政治》拜登簽署「國防授權法」 挺台提升防衛 《國際產業》疫情急升 紐約7家蘋果直營店全關 #高盛 #美國 #加強劑 #接種 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佛奇建議美政府 登上國內航班者須接種疫苗 06:072021/12/28 國際 秦剛弦外之音 兩岸和戰關鍵 04:102021/12/28 時論廣場 賀錦麗憂 民主是美國家安全最大挑戰 04:102021/12/28 話題觀察 《國際社會》單日染疫破20萬 拜登：動用國防生產法擴大檢測劑產能 12:502021/12/28 財經 大陸批美 人權政治化以維護霸權 04:102021/12/28 焦點新聞 美國之音分析報導》拜登的對華政策，比川普更川普（斯洋） 10:122021/12/28 海納百川 數位疫苗證明上線 高端有登錄 04:102021/12/28 生活新聞 《國際產業》全球航班 周一再砍逾2800架次 11:422021/12/28 財經 移工接種第1劑疫苗近9成 勞動部再把接種比率納仲介評鑑項目 13:242021/12/28 生活 國民黨駐美代表處已到位 黃介正：朱立倫可能在農曆春節後訪美 13:562021/12/28 政治 空手道隊確診再＋1 允開檢討會 04:102021/12/28 生活新聞 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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