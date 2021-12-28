高盛（Goldman Sachs）發言人27日（周一）表示，自明年初開始，要求美國辦公室的員工與訪客皆必須接種新冠疫苗加強劑。

高盛發言人指出，自2022年2月開始，要進入高盛辦公室的任何人員，必須已先接種疫苗加強劑，另自明年1月起，該銀行要求員工每周要進行兩次新冠病毒篩檢。

高盛周一通知員工這項最新政策，歸因於近日美國新冠病毒確診數大增。根據路透統計，過去七天美國平均單日新增感染逾20.5萬人。