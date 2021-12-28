英國《金融時報》援引知情人士指稱，大陸網約車巨頭滴滴出行已無限期禁止現任和前任員工出售公司股票。27日滴滴股價跌5.36％，收報5.3美元，再創歷史新低。

報導稱，滴滴首次公開發行（IPO）後180天的禁售期本應於12月27日結束，在此期間，現任和前任員工不得出售股票，但目前該禁令已延長，由原來的上市半年解禁，變更為時間由公司再定，受限範圍為在職人員及離職未滿180天的員工。

據報導，在滴滴於香港上市之前，員工將不能出售股票。

儘管滴滴的外部投資者，包括優步、軟銀和騰訊等，仍然可以在27日拋售股票，但在數月的拋售壓力之後，他們可能會面臨嚴重虧損。

滴滴美股上市不足一周App即遭下架。7月4日，大陸國家網信辦發布通報稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，通知應用商店下架「滴滴出行」App。在短短6個月的交易時間裡，滴滴股價下跌了62％，市值損失了約420億美元。

本月初，滴滴表示已開始準備從美國交易所退市，並尋求在香港上市。