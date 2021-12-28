TPCA台灣電路板產業國際展，龍華科大展現優異產學成果。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

TPCA台灣電路板產業國際展，龍華科大展現優異產學成果。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

TPCA台灣電路板產業國際展，龍華科大展現優異產學成果。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣最具指標性的電子展覽盛會－「第22屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2021）日前盛大展出，龍華科技大學是學界唯一獲邀參展代表，展現近年來該校獲教育部補助成立「3D數位電路板設計暨智慧製造」、「(5G)行動通訊模組測試與調校」2座產業菁英訓練示範基地等八大類產業環境實作場域的產學合作成果。

今年TPCA Show匯聚逾600家全球電路板品牌，也同時關注產業與全球關注的淨零碳排議題。龍華科大校長葛自祥表示，台灣PCB（印刷電路板）產業鏈是非常重要的電子基礎產業，海內外總產值逾1兆，市占率為全球第一，其中有7成的產業聚落在桃園。

為配合政府產業創新政策，龍華獲教育部「前瞻基礎建設-優化技職校院實作環境計畫」，成立產業菁英訓練示範基地－3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，擁有「PCB無光罩雷射直刻技術」及「PCB-SMT」產線，除提供學生與業界同步的產線實習實作場域，並可接單進行微量產，讓學生在校實習就能與業界接軌，有效縮短學用落差。

學校並開設「電路板設計暨智慧製造學程」，與台灣電路板協會、台灣電子設備協會、日月光半導體、國巨、東貝光電、兆邦電子、欣興電子、鼎新電腦、台灣是德科技等企業及夥伴學校，共組「智慧製造技術整合與應用教學策略聯盟」，擴大培育具專業實作能力的產業關鍵人才。

葛自祥指出，自產線開始運作後，累計自產業接單數已多達825筆，成功製作電路板109萬餘片，2018至2020年度執行相關產學合作計畫總經費近1600萬元，並與國際大廠國巨公司共同開發目前全球最小的SMT被動元件焊接技術，與國際知名微波通訊廠商合作開發多工運行量測平台，能夠大幅縮短客戶5G產品生產測試時間，提升生產良率及效率，成效相當優異。

面對未來全球淨零碳排、環保等挑戰，PCB產業迫切需要進行數位革新，但也正是PCB產業轉型契機。相較傳統的PCB製程，龍華科大所發展的「PCB無光罩雷射直刻技術」，不僅可以加速開發製程以降低生產成本，同時更能減輕環境污染，符合智慧製造、綠色生產、永續發展的環保最新趨勢。

葛自祥強調，不畏少子化浪潮，龍華科大持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資與設備。工程學院擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，以及「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，並設置經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，培育半導體人才。

龍華科大管理學院也建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人設學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等，期能創造學用合一、產學雙贏的目標。讓學生提前掌握產業趨勢，進而打造職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。