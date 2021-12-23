褐頭鷦鶯到典寶溪滯洪池小歇。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

滯洪池也可以保有生態多樣化。高雄市水利局與高雄市野鳥學會共同營造典寶溪滯洪池的生態生物系統，在B區滯洪池做棲地試驗，於水域中試驗種植水生植物以提供豐富的棲地環境，並持續對鳥類生態監測調查，水雉及燕鴴來作客，令人驚喜。

典寶溪A、B區滯洪池完成後，有效解決岡山區白米里、劉厝里等一帶的水患問題。水利局表示，典寶溪B區滯洪池面積約42公頃，面積廣大，人為干擾少，生態極為豐富，根據野鳥學會 2019至2020年調查，共記錄到59種鳥類，並有彩鷸、水雉、黑翅鳶、黃鸝及紅尾伯勞等保育類，其中又以水雉及燕鴴出現最令人驚喜。

該棲地營造試驗於2021年5、6 月展開，種植菱角、印度莕菜等浮葉植物，歷經了大旱與今年夏季連日大雨導致水位大幅升降的考驗，其中以印度莕菜生長狀況良好，逐漸向外擴展範圍，並記錄到豆娘、水螟蛾幼蟲、蜘蛛、多種螺類……等生物利用逐漸形成食物鏈，可以提供黃小鷺、栗小鷺、水雉等生物更好的棲息與覓食環境。

水利局說，高雄市除了防洪治理外，也致力溼地生態保育工作。典寶溪A、B區滯洪池營造試驗結果顯示，滯洪池生態環境營造具有其可行性，這次棲地營造的成功經驗，會逐漸向其他適合的滯洪池推動，以提昇滯洪池的生態鏈與自然景觀，讓民眾在免於水患之餘，還能享受更好的居住環境，拉近人類與大自然的距離。