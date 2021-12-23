英特爾在周四就涉及新疆的言論對中國致歉。此前英特爾致函供應商，要求不要從新疆採購產品或使用勞動力，引發多方反彈。

英特爾在12月給供應商的信中稱，根據多國政府施加的限制，公司必須確保供應商不使用來自新疆的任何勞動力，或貨物和服務。該信函引發中國媒體的批評，呼籲抵制。

英特爾在周四以中文回應表示，關於新疆段落只出於表述合規合法的初衷，並非它意或表達立場。對於由此給中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾，英特爾深表歉意。

該公司認為，只是承諾遵守美國法律，而不是在該問題上表達立場。

中國外交部表示，關於新疆強制勞動的指控，是反華的美國勢力捏造的謊言，目的是破壞中國的穩定，阻礙中國發展。

英特爾在中國有1萬多名員工，道歉聲明中稱，尊重該問題在中國的敏感性，作為一跨國公司，應當以審慎態度應對和處理。

英特爾在中國的業務包括在上海和成都的組裝和測試工廠。