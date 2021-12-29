最近原先頗受好評的中國動畫片《雄獅少年》由於部分角色眼睛狹小、「瞇瞇眼」而引起炮轟，認為其製作方迎合了西方對中國人（華裔、亞裔）眼睛小的刻板印象。無獨有偶，中國零食品牌三隻松鼠也被挖出其2019年的商業廣告「辱華」，因為廣告中的模特本身眼睛微瞇，外加妝容襯托，「迎合西方刻板印象」、「辱華」之聲又起。

該位「瞇瞇眼」的模特隨後跳出來回擊，「我眼睛小就不配做中國人了？也許有些朋友欣賞不了我這種類型，但是也大可不必這樣來攻擊我，蘿蔔白菜各有所愛。我眼睛就是這樣，甚至生活中比這還細小。」

各路眼睛小的網友也曬出照片，表示自己「很抱歉對不起國家」，更有人建議將割雙眼皮納入醫療保險中。充分印證，網上不只有鍵盤俠，更有一大幫已經受不了當前輿論場的段子手。

辱華，一開始是西方對中國（乃至於亞洲）的整個惡意現象，如今在微博等中國社交媒體上「內卷化」——模特有雀斑、模特眼睛小、或是拍出來的街景不夠現代時尚，都可能涉及辱華。

在這其中，有人認為小題大作、有人認為這就是侮辱，道德問題，人人心中皆有一把尺，難論對錯。

只能梳理近年「辱華」之來龍去脈，供讀者瞭解。

在過去，西方對相對落後的中國，乃至整個亞裔群體充斥惡意。早年的美國電影中，亞裔身材矮小、人人都是功夫高手，對於亞洲國家落後之諷刺，所在多有。中國在多年的貧困積弱後終於崛起，民眾急於告訴世界「中國已不是任人欺負的落後國家」，許多西方品牌和電影為了這片市場（或是種族平等的概念），主動或被動地，改變了過去動輒嘲諷中國的態度。

在這其中牽涉了幾種心態。對於西方世界而言，一是在部分人心中刻板印象仍存在（亞裔眼睛小、數學好、呆板等等），二是也明白今時不同往日，不能得罪中國消費者、也要講求種族平等。

但中國崛起且受世界矚目不過二十多年，西方社會的許多人，仍然在學習如何與中國相處，仍在學習「脫掉有色眼鏡」的過程。

於是，有些牌子或人士，本身就懷帶惡意，蓄意嘲諷華裔。但有些確實無惡意、屬於無心之行為（正好找了一位眼睛小的模特，或正好模特不符合中國輿論場審美）。

隨著互聯網的便捷，許多西方品牌在過去數年都有「中槍」，自然各品牌都一貫地道歉，於是辱華新聞頻出。最經典的案例如意大利奢侈品牌杜嘉班納（Dolce&Gabbana）在廣告中用狹長鳳眼的模特拿筷子夾披薩，西班牙服裝品牌ZARA用長了雀斑的中國模特，法國奢侈品牌Dior用偏陰暗的妝容及瞇瞇眼的女模特等。

這些，有幾家是帶有惡意，有幾家是無心之過，每個人都有自己的看法。

但是過去，這些矛盾對準的都是西方品牌，如今連中國品牌和中國自產的電影都遭到圍剿，「中國品牌辱華」，此現象難免讓人疑惑。

以上僅是停留在「外貌辱華」這一層。近年有些品牌因為意識形態問題而在中國陷入辱華風波，這涉及層面就更廣了，比如台獨、或新疆棉花事件。在這當中，同樣有些品牌是刻意「給中國添堵」，有些品牌則是少了點政治敏感度。但是政治這一塊與外貌不同層次，嚴重性也不同，在此不多贅述。

綜合以上，辱華確實始於西方在過去亞洲窮困時，對整體亞洲的輕蔑，與恣意貶低。中國如此龐大市場崛起後，才開始適應（或「討好」）中國消費者，才開始學習融入。這點無庸置疑，西方社會亦不必喊冤。

同樣地，中國社會很容易遇事情就想到「西方仍瞧不起中國」、「我們明明就進步了，西方偏偏看不見」、「國內有人贏合西方」等，也是不夠自信，也是正處於「自卑與自信」之轉折期。

再加上如今中美對立，遇到事情，就會分成「民粹主義」和「崇洋媚外」兩種對立聲音。一但再攪上「迎合西方」、「恨國黨」等政治語言，就怎樣都說不清了。歸根結底，不能被外界羞辱，但也不該把矛頭指向內部製造對立。

天下辱華者，何其多。有些故意、有些無意；有些真傻，有些裝傻。有些該罵，有些被罵得莫名。

數億網民，各自有不同標準。

但物極必反，當中國電影和中國品牌也紛紛「辱華」之時，同樣會掀起許多反思。往後這類事件，能掀起的風波，也會逐漸降低。（林犀）

（本文來源：多維新聞網）