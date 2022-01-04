大陸發布首份《中國的出口管制》白皮書，說明中國對於出口管制及對於軍民兩用、核子以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項之出口的立場，並再結合2020年12月生效之《中華人民共和國出口管制法》，以及《中國禁止出口限制出口技術目錄》、《不可靠實體清單規定》、《商務部關於兩用物項出口經營者建立出口管制內部合規機制的指導意見》與《兩用物項出口管制內部合規指南》，業已形成全面性的國家安全出口管制體系，進一步凸顯在中美競爭當中技術安全之重要性。

商務部在發布記者會中強調，中國反對濫用出口管制實施歧視性限制措施的行為；其次，反對在防擴散問題上採取雙重標準；再者，全球應實施合作性的出口管制措施。中國作為負責任大國，強調其他國家不應損害和平利用出口管制物項之正當權益，應該共同創造國際交流合作與維護全球供應鏈安全的和平環境。

大陸這些舉措，是在回應美國於12月16日制裁中國大型高科技產業，及拜登政府就任以來，對中國所進行的一連串科技制裁與在技術上的競爭。

拜登延續川普的作法與政策，將出口管制作為遏制中國利用美國的經濟來提升軍事能力以及情報蒐集的手段。讓北京學會以立法與政策白皮書的方式管控高科技技術的出口或轉移，一場以出口管制為手段的科技競爭，再度成為美中長期對抗的最好註解。

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