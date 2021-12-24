長興(1717)自結11月份稅前盈餘2.72億元，分別較上月及去年同期減少0.7％、29.39％，每股稅前盈餘0.22元；前11月稅前盈餘42.11億元，年增41.01％，每股稅前盈餘3.4元。

長興11月合併營收44.18億元，較上月成長4.9％，較去年同期成長7.84％。11月工作天數回復正常，三大事業單位表現亦較上月回穩，11月電子材料事業單位出貨顯著增長，帶動整體營收回升。近期國際油價回穩，原料成本下降，整體平均毛利率略有提升，惟年末季節性費用增加等因素，影響11月單月稅前盈餘表現與上月持平，累計前11月稅前盈餘仍然大幅成長。

目前原物料價格有走跌的趨勢，有利長興產品毛利率穩定回升，營收占比近五成的合成樹脂，在原料成本不利因素緩解後，毛利率及獲利可望獲得改善；特用材料、電子材料需求穩定成長，公司亦持續增加產能以因應市場需求。

長興應高雄市政府之邀，捐贈聖文森及格瑞那丁（簡稱：聖文森）COVID-19抗原快篩試劑及抗體快篩試劑各5000劑，合計1萬劑快篩試劑，協助聖文森共同抗疫。公司樂見產品協助全球抗疫，往後長興仍將持續落實企業社會責任的經營理念，支持各項公益活動。