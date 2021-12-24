原物料上漲壓力現在也延燒到日本，根據當地24日官方資料，日本11月核心CPI(消費者物價指數)年增0.5%，漲幅創近兩年新高。

不過，學者專家認為，最新公布的核心CPI雖創新高，但日本央行不會改變現行貨幣寬鬆政策，因為離央行目標值2%還是有一段不小差距。

不包括波動較大的鮮食，但包含原油計算的日本11月核心CPI，漲幅也大於市場預估的0.4%。同時，繼10月增加0.1%之後，11月也創自2020年2月以來最大增幅。

另外，與美國計算方式一樣的核心再核心CPI，也就是鮮食與原油項目雙雙都被剔除後，日本11月卻年減0.6%。

至於在躉售物價方面，11月年增率9%創歷史新高，表示日企也正承受著漲價壓力。由於日企擔心轉嫁自己所背負的高成本給消費者時，會讓市場買氣縮手，故日本核心CPI才會一直在零的附近游走。

上周，日本央行持續維持超寬鬆利率政策，行長黑田東彥也強調，當地低利率還會實行好一段時間。很顯然地，日本目前的貨幣政策與其它國家背道而馳。

之前，為要抗疫受到緊急狀態實施的影響，再加上供應鏈供貨短缺，原物料大漲等不利經濟成長因素，日本景氣復甦比其它國家落後許多。還有，日本上季GDP(經濟成長率)的季增年率衰退了3.6%，更是給當地孱弱的經濟環境無疑是當頭棒喝一番。