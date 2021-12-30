許多人對於日本「萬事屋」不陌生，只要客人花錢，商家便使命必達，那麼「夜逃屋」又代表什麼意思呢？事實上，每年日本有10萬人選擇在半夜不告而別，徹底離開身邊親友、工作和家園，展開第二人生，夜逃屋這個特殊行業的存在就是幫助顧客消除舊身分，從此人間「蒸發」，其中不乏長期遭到家暴或跟蹤的受害者。

在日本，徹底「離家出走」展開新生活的現象稱為「Jouhatsu」（蒸發），用來指那些故意消失在原本生活圈的人，根據英媒《UNILAD》報導，日本相當重視隱私權，除非當事人有犯罪或是尋短之虞，否則警方不會隨意動用現代科技干預民眾的人身自由，民眾也無法擅自調閱監視器或ATM監控交易，使這些人消失得更為徹底。

正因為如此，加速助長「夜逃屋」（夜逃げ屋，夜逃げ意指連夜跑路）這個新興行業的發展，幫助顧客得以人間「蒸發」。雖然目前沒有確切資料顯示，每年有多少日本人用這種方式離開親友，但據一位記者稱，每年至少有10萬人選擇「徹底消失」，幫助這種人的公司也因應而生。

這些公司被稱為「Yonigeya」或「夜間搬家」公司，幫助顧客消除舊身分，從提供住宿地點到確保無人跟蹤顧客，並抹去任何可能透露顧客行蹤的蛛絲馬跡，讓「蒸發」變得更加簡單。

夜逃屋之一的「TS Corporation」的CEO埼田美穗，本身就是「夜逃者」，她曾在2000年初，隻身帶著狗逃離有暴力傾向的伴侶，此後開立公司，聲稱每年幫助150人「蒸發」，每次收費在450美金（約新台幣1.2萬元）到2600美金（約新台幣7.2萬元）不等。