產業數據顯示，日本12月新車銷售年減11.4％，反映供應鏈瓶頸持續造成汽車廠延後交車，並打擊日本脆弱的消費者支出。不過12月的年減幅已較10月的31.3％和11月的14.3％和緩，顯示汽車廠逐漸走出零件短缺，以及東南亞廠房停工衝擊。