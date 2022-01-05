日本12月新車銷售年減11.4％ 22:212022/01/05 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產業數據顯示，日本12月新車銷售年減11.4％，反映供應鏈瓶頸持續造成汽車廠延後交車，並打擊日本脆弱的消費者支出。不過12月的年減幅已較10月的31.3％和11月的14.3％和緩，顯示汽車廠逐漸走出零件短缺，以及東南亞廠房停工衝擊。 《美股掃瞄》道瓊指數連2日創新高 那斯達克跌逾1％ 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 #新車銷售 #汽車廠 #日本 #數據顯示 #供應鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》東京CPI、日家庭支出7日出爐 可望報佳音 15:402022/01/04 財經 工商社論》從越南防疫策略看越南經濟前景 04:102022/01/05 財經要聞 《光電股》能率馳騁車用 營收新主力 10:002022/01/05 財經 學者稱電價恐3年漲58％ 僅次日本 04:102022/01/04 焦點要聞 陸媒：日本要用電磁炮攔截超高音速武器 又拿中俄朝當藉口 11:002022/01/05 兩岸 日本難堵邊境破口 美軍基地所在地疫情蔓延 21:002022/01/05 國際 日本確診Omicron累計逾千例 18都府縣疑社區傳播 02:472022/01/05 國際 日媒：台灣曾提議共享防空情報 日本避不回應 11:122022/01/04 國際 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 08:102022/01/05 生活 亞洲12月製造業PMI 續強 04:102022/01/05 全球財經 擴產能 晶碩2022業績拚新高 04:102022/01/04 證券．權證 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 這數據陡升...科技股突血洗 專家警告：美股好日子要沒了 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 超級豪宅「陶朱隱園」竟開放民眾參觀 專家看傻：變公園？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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