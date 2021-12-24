24日，日本內閣批准一項高達9400億美元新財年預算草案，直逼1兆美元的金額是連續10年創歷史新高。據悉，此預算案是把抗疫及日相岸田主張的財富重置當成是首要達成任務。

從2022年4月份開始的新財年，就會動用到這筆創高的107.6兆日圓，約9415.5億美元預算。這筆天文數字的日本新預算，主要是重振當地經濟雄風，並不是用來改善長期已敗壞的財政體質。

這個日相岸田新上任的首份年度預算案，必須得在本財年3月底結束之前獲得日本國會批准。前幾天，日本國會才剛通過一份還要再釋出破紀錄的36兆日圓經濟刺激回春計畫，幫助當地景氣復甦。

政經觀察家指出，日本政府想藉著當地目前超寬鬆貨幣政策，來降低借貸成本。不過，支出這麼高也意味著債台高築。瑞穗證券則認為，這些政治人士看不出來，很想努力要幫政府降低債務。缺乏財政紀律，也是日本央行貨幣超寬鬆的最大副作用。

這份新財年預算中，包括5兆日圓因應疫情緊急費用、創紀錄高的5.37兆國防支出、有史以來最大的社福支出36.3兆日圓，以及和24.3兆日圓償債支出。世界第3大經濟體的日本，目前公債規模是自己5兆美元經濟體的兩倍之多，也是已開發國家中背債最大的。

為改善財政體質，日相岸田也承諾把新財年新增借貸金額降為36.9兆日圓，低於最初計畫的43.6兆日圓。至於短缺的日本政府所需資金，則用稅收來補上。據統計，日本現今65.2兆日圓的稅收，不僅是兩年以來首次增加，同時也創下新高紀錄。

日本政府預估新財年的經濟成長可望達3.2%，高於先前預估的2.2%。日本經濟成長預估值高，也造就這次天價的新財年預算。

由於日本債務仍占這次預算的34.3%，到2025、2026財年若要實現預算盈餘的話，恐怕是機會不大。不包括新公債與舊債的主要預算赤字，預估在新財年將達13兆日圓，雖比本財年預估有20兆日圓要低，但還是難達成當地政府設定的目標。