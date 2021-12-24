友達光電爆發內鬼案，銷售部蘇姓處長、宮姓經理利用市場資訊、設計各種價差以牟取私利。（新竹地檢署提供）

國內知名面板大廠友達光電爆出內鬼案，任職銷售部處長的40多歲蘇姓男子，自2012年引進某代理商蔡姓負責人，透過壓低價格賺價差，7年不法所得上億。銷售部宮姓經理2018年也成立境外公司賺不法所得，新竹地檢署今年初獲報，立即組專案小組調查，將3名主嫌依背信及洗錢等罪嫌提起公訴。

新竹地方檢察署今年1月接獲法務部調查局新竹市調查站陳報，立即分案交由檢察官沈郁智組成專案小組深入追查，發現蘇姓處長在2012年引進位於高雄市、名為全○科技的代理商，該公司70多歲的蔡姓負責人夥同蘇，壓低友達販售面板的價格，蘇並介紹友達在大陸的客戶，轉向蔡男公司洽購面板，牟取價差利益。

友達光電銷售部的30多歲宮姓經理自2018年5月開始，夥同大陸地區不知名姓者，成立薩摩亞境外、簡稱為NZ的公司，要求蔡男以略高於進價的價格，將友達光電面板販售給NZ公司，宮姓經理再將取得的低價面板，販售以牟利。

檢方指出，蘇、宮牟取價差，造成友達光電損失達美金8948萬元，折合台幣約24億餘元，已逼近友達光電2020年稅後淨利的33億餘元。其中蘇男至少獲得9337萬餘元的不法所得，而蔡男透過各種洗錢管道，包含由蘇提供不知情親屬的帳戶，買房登記蘇男親屬名字，或以薪資名義給付不法所得。而宮男則透過價差至少賺取美金22萬元、約台幣610萬元。

專案小組向法院聲請搜索票，今年3月24日動員超過50名調查官，前往桃園、新竹、高雄等3名主嫌住處及公司共6地點，並查扣相關帳冊，檢察官訊問後，認為蘇男犯嫌重大且有串供滅證之虞，而向法院聲押獲准，宮、蔡則分別以200萬元交保。

由於查獲犯罪所得甚鉅，專案小組今年5月、7月期間，向法院聲請查扣蘇男控制的人頭帳戶，現金約1384萬元、高雄4間房產約2795萬元，蔡男則自願提出1000萬元不法所得供新竹地檢署查扣。檢方將蘇、宮、蔡等分別依違反證券交易法背信及洗錢等罪嫌提起公訴。且因蘇、宮身為友達高階主管，卻設計各種價差牟取私利，且蘇、宮犯後仍狡辯、隱藏犯罪所得，檢方向法院建請從重量刑。