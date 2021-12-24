今年台北聖誕節慶除了天主教與基督教六所教會合辦部分活動，新生南路二、三段兩側路旁架起六彩LED燈串，形成「天堂之路」的燈海隧道。（黃子明攝）

台北市天主教聖家堂今年聖誕裝置「疫苗馬槽」很特別，針筒內設置耶穌在馬槽誕生情景，剛降生的耶穌手上拿著小針筒與口罩，陪伴在旁的馬利亞、約瑟全都戴上口罩。（黃子明攝）

台北市天主教聖家堂聖誕樹旁帶著黃金、乳香、沒藥送禮給耶穌的三位東方賢士，全都戴上口罩。（黃子明攝）

教友捐獻採用電子支付的QR Code被放在教堂入口處桌面上。（黃子明攝）

由天主教會創辦的耕莘醫院，在聖誕前夕於院內文藝走廊設置馬槽，屋頂以莫德納、BNT、AZ等疫苗包裝盒構成，馬槽牆面與柱子用酒精消毒液及生理食鹽水空瓶組成，向民眾宣導防疫。（黃子明攝）

台北市士林區一所教堂戶外跑馬燈不斷打出耶誕彌撒時間，及免費提供口罩飲水等資訊。（黃子明攝）

平安夜今晚在各地教堂登場，台北聖家堂耶誕彌撒儀式由饒志成神父主持，小朋友扛著耶穌像進場揭開序幕。（黃子明攝）

平安夜今晚在各地教堂登場，台北聖家堂耶誕彌撒儀式由饒志成神父主持，小朋友扛著耶穌像進場揭開序幕。（黃子明攝）

平安夜今晚在各地教堂登場，台北聖家堂耶誕彌撒儀式由饒志成神父（右）主持。（黃子明攝）

平安夜今晚在各地教堂登場，台北聖家堂耶誕彌撒儀式由饒志成神父（見圖）主持，他在儀式中手持耶穌像為教友祝福。（黃子明攝）

平安夜今晚在各地教堂登場，台北聖家堂耶誕彌撒儀式由饒志成神父主持，教友在彌撒中祈禱。（黃子明攝）

24日聖誕夜，這是新冠疫情爆發大流行以來第二個聖誕節，截至23日為止，全球累計逾2.77億名確診個案，超過537.9萬名患者死亡，雖然我國已降為二級警戒，但新的變種病毒仍持續蔓延世界各地，讓今年聖誕節壟罩在一片不確定陰影中，衍生許多特殊聖誕風景。 台北市天主教聖家堂今年聖誕裝置很特別，在教堂門口矗立一根巨型注射針筒與一瓶新冠疫苗，去年原本安置該處的聖誕樹，被挪到教堂門前草地上，針筒內設置耶穌在馬槽誕生情景也很另類，剛降生的耶穌手上拿小針筒與口罩，陪伴在旁的馬利亞、約瑟以及聖誕樹旁帶著黃金、乳香、沒藥送禮給耶穌的三位東方賢士，全都戴上口罩，聖經中的故事放在疫情當下，完全依照21世紀防疫規定演出；聖家堂主任司鐸饒志成神父表示，這個創意是他與教友討論耶誕彌撒構想出來的，希望用「疫苗馬槽」裝置提醒民眾，面對疫情除了接種疫苗自保，也可以到教堂「注射心靈疫苗」。 今年台北聖誕慶典除了天主教與基督教六所教會合辦部分活動，新生南路二、三段兩側路旁架起六彩LED燈串，形成「天堂之路」的燈海隧道，當然這條天堂路並非兩棲蛙人結訓的考驗之路，而是希望透過宗教祈福，讓疫情早日過去，25日當天將有一連串活動。 因為疫情仍未解除，許多教堂各自採取不同管制措施，但為了迎接聖誕節都做足準備，教堂內外布置繽紛聖誕裝飾，戶外跑馬燈不斷打出耶誕彌撒時間，並提醒教友戴口罩出席，或免費提供口罩飲水等資訊，教友捐獻採用電子支付的QR Code被放在教堂入口處桌面上，減少因捐獻現金可能的接觸傳染風險，一切都為了疫情中平安度過聖誕節。 平安夜今晚在各地教堂登場，台北聖家堂耶誕彌撒儀式由饒志成神父護持耶穌像進場揭開序幕，教友在聖歌曲樂中唱誦祝禱，期待來年平安，疫情遠離。