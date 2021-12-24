歐洲能源危機持續數月之久，天然氣價格不斷創下歷史新高，已經有數十家供應商難扛高昂的成本倒閉，歐洲高耗能產業警告，能源危機再過去幾天急遽惡化，這可能會讓高耗能企業難以負擔高昂的成本，引發更嚴重的倒閉潮。

《Zerohedge》報導，歐洲這些年盲目執行綠色能源政策已經引起產業協會的不滿，因為執行綠色能源的同時，傳統能源的產能不斷被限制，供不應求的情況下導致價格攀高，進而讓高耗能企業對高昂的成本無力招架。

周三（22日）含鋼鐵、水泥、造紙業等11個產業所組成的協會聯合發布新聞稿，警告歐洲的能源危機過去幾個月不斷惡化，而在近幾日惡化程度更加嚴重，歐洲、英國天然氣期貨價格齊飆漲逾20%，儘管之後價格回落，但仍維持在高檔。

由於能源價格漲幅已經高達4至5倍，驚人的成本價格讓許多企業迫於無奈只能減產應對，為因應電價大幅上漲，歐洲最大的鋁治煉商法國敦克爾克鋁業公司（Aluminium Dunkerque Industries France）在過去2周就減產了約3%，且若電費仍於高檔徘徊，不排除未來繼續降低產能。

協會聲明指出，這些高耗能企業極容易受到能源價格飆漲衝擊，為應對高昂的成本，只能不得不降低產量，情況嚴峻時甚至是關閉工廠，嚴重打擊這些企業的獲利能力及競爭力。

協會建議歐盟領袖應正視能源危機，並及時動用在10月所提出的「工具箱」政策，並在緊急時刻採取必要行動，協助受影響企業克服難關；「工具箱」含建議成員國短期透過補貼、減稅或是電費支付延後等，來協助小家庭、中小企業度過難關，以及降低能源稅等一系列配套措施。