不鏽鋼盤元大廠華新率先開出明年元月不鏽鋼內銷盤價開低盤，不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯(9957)下午開出最新盤價同步開低，內銷304系熱冷軋鋼板每公噸降6000元，430降3000元，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

LME鎳價在2萬美元高檔，成本居高不下，但不鏽鋼盤元大廠華新上午開出明年元月不鏽鋼內銷盤價開低盤，為今年4月後首度調降內銷牌價。華新麗華表示，歐洲、美國、日本、韓國等國際鋼廠陸續開出平高盤，加上鎳價維持在2萬美元，整體成本仍處於高檔，但考量下游客戶競爭力及縮小與中國鋼廠的價差，適度調降本次盤價。華新明年元月內銷開低盤，304、316系內銷每公噸調降3000元，外銷則依不同市場適度調整。

不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯受到塞港未完全紓解，加上南非新變種病毒來勢洶洶等因素影響，已調降12月內外銷價格，內銷每公噸調降2000～3000元，外銷最高每公噸調降50～100美元，此為近八個月來首度降價。

受到華新轉降明年元月盤價，燁聯也順勢降價，內銷304系熱冷軋每公噸降6000元，430降3000元，316L附加價平盤，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

燁聯表示，雖原料面沒有太大的變化，考量下游銷售及流通價下滑情況，與下游共體時艱，決定調降盤價。展望後市，隨著中國市場市場回穩且持續減產，有助於市場信心，明年開春後市場可望擺脫困境。

先前隨著鎳原料成本高漲，燁聯5月起盤價回升，一路漲到8月，呈現連續4個月調漲，因累計漲幅大，9月以平盤開出，10月再度開高盤，11月仍開高，12月小幅回檔。明年元月續開低盤。

本季以來，國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)第四季盤價仍比上季走揚，業績續旺可期。隨著不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運，預計下游的允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季營運力拚持續成長，今年全年也將全面創下佳績；明年首季因市況較平淡且工作天數減少，業績動能稍退。