11月工作天數恢復正常，被動元件廠國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)11月合併營收同步上揚，其中國巨11月合併營收88.63億元，月增3%，華新科11月合併營收為31.93億元，月增11.84%，禾伸堂11月合併營收為13.41億元，月增16.95%，受到台股下挫影響，國巨及華新科盤中股價走弱。

大中華地區工作天數恢復正常，國巨11月合併營收為88.63億元，月增3%，年增15.6%；累計前11月合併營收為983.23億元，較去年同期增加63%。

國巨表示，由於全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且大陸限電的不確定因素使得客戶對零組件的備貨意願較保守，國巨公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

華新科11月合併營收為31.93億元，月增11.8%，年減8.4%，累計前11月合併營收為391.57億元，年成長21.47%。

華新科表示，由於11月起將雙信電機全球合併營收納入，且伺服器、車用及工控等各項需求均保持穩定正向，推升11月合併營收回升。

禾伸堂11月合併營收約13.41億元，月增16.95%，年減3.76%；累計前11月合併營收約155.76億元，較去年同期增加14.58%。

禾伸堂表示，11月大中華區客戶的工作天數恢復正常，推升營收較10月成長，但是目前產品銷售仍受疫情、半導體供應不穩定影響，公司將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。