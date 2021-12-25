經濟部25日表示，24日配合跨部會「物價聯合稽查小組」首波針對近期已漲價、具指標性的連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳六家業者，進行實地稽查，了解餐飲業者調整價格情形及蒐集相關資訊，防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷。

稽查小組是由法務部偕同公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消費者保護處等跨部會單位組成。經濟部指出，已請受稽查業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價合理性。

經濟部官員指出，火鍋店業者有提供食材供應商報價，炸雞店業者也反映油品漲幅不少等，官員強調，稽查目的「不是不能漲價，而是要看漲價是否合理。」

經濟部說，昨受稽查業者多表示了解政府為穩定物價作為，但因經歷新冠肺炎疫情、原物料上漲，為整體經營考量，因此調整部分餐點品項價格。

經濟部表示，物價聯合稽查小組查證如發現涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。

此外，法務部調查局已成立民眾檢舉不合理漲價或聯合哄抬物價24小時通報專線0800-007-007