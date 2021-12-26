住進社區後發現女鄰居開設「個人工作室」涉及違法，求助管委會卻得到消極回覆，該怎麼處理？一名網友上網詢問，他的鄰居疑似經營「一樓一鳳」，因隔音實在太差，讓他的生活作息嚴重受到影響。網友歪樓，紛紛詢問「厝邊有比較便宜嗎」、「跟她說你不想努力了」。

原PO表示，鄰居「把房子當成她接客的地方」，他跑去跟管委會反映，卻得到「屋主的使用自由」這樣的回覆，讓他哭笑不得，只好求助網友有沒有什麼好辦法？因住宅隔音不佳，女鄰居的行為已造成嚴重影響。

「先去問她鄰居能不能算便宜一點」，網友留言把樓蓋歪，甚至連「豹子頭」的經典名言都出爐，還有人虧原PO「你包她一個月，她就會安靜了」。

也有網友認真表示，如果管委會無法約束住戶，真的就只有報警一途，交給警察處理；畢竟就算隔音問題解決了，上門光顧的客人也是一大風險，總不能一天到晚都是嫖客在自家附近走來走去吧。