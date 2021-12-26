中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第4季例會近日召開。會議指出，當前全球疫情仍持續演變，外部環境更趨嚴峻和不確定，大陸國內經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱3重壓力，要加大跨週期調節力道，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動並加大對實體經濟的支持力道，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性。

對第4季人行宣布貨幣政策基調，據《中國證券報》引述交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，預計貨幣政策在穩健基調下仍有向鬆調整的空間，人行將繼續採用MLF、OMO等多種常規工具調節中短期流動性，並綜合利用降準、降息等操作加強跨週期和逆週期調節。

在結構性貨幣政策工具方面，人行會議則強調，要積極做好「加法」，精準發力，將2項直達實體經濟貨幣政策工具轉換為支持普惠小微企業、個體工商戶。同時維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。