男女都會經歷更年期，臺灣女性更年發生約45至55歲，但近幾年發現有年輕化趨勢，而女性更年症狀比男性明顯，容易出現偏頭痛、熱潮紅、情緒起伏大等，甚至還會誘發睡眠障礙及腸胃問題，中醫師謝彌堅近日分享，如何透過飲食和生活作息延後更年期。

中醫師謝彌堅在臉書粉專提到，台灣女性近年來有更年期年輕化的跡象，有些人提早到40歲左右，可能受到遺傳、初經早來、曾接受過卵巢手術及抽煙影響，另外與現代人生活壓力也有關，壓力大會造成自律神經失調，加速卵巢早衰，身材過胖過瘦也會有影響。

女性進入停經前，因卵巢功能衰退，導致雌激素和荷爾蒙逐漸下滑，會出現月經週期變長、月經不規則、經血量減少、陰道乾澀、偏頭痛、熱潮紅、情緒起伏大等，還會伴隨誘發睡眠障礙、眼睛乾澀、腸胃問題，例如便秘或脹氣、皮膚乾、口乾舌燥、肥胖、代謝性疾病、腰酸背痛等症狀。

謝彌堅認為，中醫用藥能減緩更年期的衝擊和不適感，還能提升婦科卵巢活力，不讓皮膚狀態來不及緩衝就衰老，並維持身心狀態，此外，有研究發現，不當的飲食習慣與和生活作息，也會加速卵巢老化，並分享6招延緩更年期的方法。

1.適當照射陽光：促進VitD的轉換，強化骨骼，增加骨密度。

2.接觸大自然活動或運動：爬山，有利調節荷爾蒙。

3.避免過量的咖啡因，影響雌激素。

4.睡眠充足：睡得好，修復自然好。

5.有效釋放壓力： 正念心態，保持平常心。多外出聚會，有助於思緒放鬆。

6.健康飲食：

●天然雌激素攝取：牡蠣、豆腐（豆類製品）、牛蒡、黑芝麻。

●增加鈣質來源：小魚乾、優格。

●omega-3脂肪酸、深海魚攝取：沙丁魚、秋刀魚、鮭魚。

●多吃天然蔬果：富含抗氧化物，且少吃加工食品、油炸食品。

●豐富蛋白質和穀類攝取：肉類、燕麥、玉米、藜麥。

●減少精緻糖類：像含糖飲料、零食類，減少胰島素的阻抗，可延後更年期。