台股加權指數今（27）日正式站上萬八大關，且收盤可望創下歷史新高，據統計，台股今天上市市值有望挑戰56兆元歷史新猷；據統計，今年來到12月24止，市值大增2千億元以上有12檔，台積電（2330）增1.92兆元最多，若加上今天將會更多，另聯發科（2454）增加6千多億元居次，若以市值增幅來看，大眾控（3701）翻4.75倍最多，其次智原（3035）及四維航（5608）都約各翻3.9倍附近。

據統計，今年來台股市值增加約11兆元，其中，以台積電增加最多，再來是聯發科，接下來，長榮大增5千億元，富邦金增4千億元以上，萬海及陽明都大增3千億元以上，也就是說貨櫃三雄今年來市值狂增3～5千億元以上；再來是國泰金、南電、矽力-KY、欣興、聯電、富邦媒，都是市場亮點，今年來市值大增2千億元以上。

若就市值增幅來看，大眾控大增4.75倍最多，智原、四維航、陽明、中華化、萬海等都飆增3倍以上，麗臺、鉅祥、台驊投控、長榮、慧洋-KY、富邦媒、新唐、昇貿、南電、台亞、飛宏、建碁等，市值都增2倍以上，上述18檔個股中，也是以航運股為最大宗。