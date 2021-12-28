台灣民意基金會提供

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蔡政府「聯美抗中」讓兩岸緊張關係不斷升高，台灣民意基金會今天公布民調，與去年底相比，滿意民進黨政府處理兩岸關係表現的人銳減11.6個百分點，基金會董事長游盈隆表示，不滿的人顯著增加，讓蔡政府看似平穩的兩岸政策暗藏危機。

台灣民意基金會今天發表十二月全國性民調與「2021四大公投後台灣民意新趨向」報告，民調中詢問「一般而言，您滿意或不滿意民進黨政府處理兩岸關係的表現？」

有12.6％民眾表示非常滿意，31.4％還算滿意，23.1％不太滿意，20.2％一點也不滿意，12.7％沒意見、不知道、拒答。換句話說，18 歲以上台灣人中，四成四基本上滿意民進黨政府處理兩岸關係的表現，四成三不滿意，滿意者只比不滿意者多0.7個百分點。

游盈隆表示，這項發現意味著，台灣人對民進黨政府現階段處理兩岸關係的表現，看法嚴重分歧，這無疑是一項新的警訊。

與2020年12月調查結果相比，滿意的人銳減 11.6個百分點，不滿意的人增加4.8個百分點，這一來一往，使得原本滿意與不滿意雙方差距 高達17.1％，目前已縮小到0.7個百分點。他說，這不能不說是一個極大的轉變。究竟是什麼因素造成這驚人的轉變，值得重視。

游盈隆回顧2020年2月到現在，台灣人對蔡政府處理兩岸關係的表現呈現出，不滿意的人越來越多，滿意的人越來越少的現象。具體地說，2020年2月，滿意的人高達71.5％，不滿意的人只有10.8％，但至此之後，滿意度即出現大幅下滑現象。

2020年12月，滿意的人有57.9％，不滿意的人遽增到38.5％；如今，滿意的人44％，不滿意的人43.3％。他說，顯然在過去近兩年中，台灣人對蔡政府處理兩岸關係的表現出現了大的轉變，不滿的人顯著增加，讓蔡政府看似平穩的兩岸政策暗藏危機。