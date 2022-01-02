醫師蘇偉碩。（張鎧乙攝）

隨著進入2022年，全球通貨膨脹、福島食品進口、年末直轄縣市長選舉都讓今年充滿諸多變數，醫師蘇偉碩表示，無論如何，蔡政府今年施政基調依舊走著「反中」之路，只要反中的法螺一響，濁水溪以南自可固若金湯，甚至強調輻射沒有安全劑量的，都可能被打成中共同路人。

蘇偉碩今(2)日於臉書貼文指出，新的一年，全世界最大的負擔是美國的國債，為了消化這筆負擔，除了全世界都通貨膨張還不夠，必須有足夠的國際貿易來平衡美國政府的開支，其中，為了促銷「美國製造」的軍火武器，在全球各地打幾場仗就非常必要。

因此，這個辛丑年後的虎年，全球各地勢必要送幾隻牛羊進虎口，給被COVID-19搞得七暈八素的大老虎充充飢。其中，台灣這條肥羊一定是免不了的。

虎尾之際，台灣適逢地方自治大選，因此，為了讓萊豬奉送輻食的衝擊由負面轉為正面，蔡英文政府今年最主要的基調只有三個，「反中、反中、反中」！只要反中的法螺一響，濁水溪以南自可固若金湯，柯文哲2024的大夢自然無疾而醒，連侯友宜也無緣大位，執政集團焉可不反中而行？

「萊豬進了，輻食還會遠嗎？」蘇偉碩說，預計過完農曆春節，管食品的陳時中不會出聲，管農田森林漁牧的陳吉仲會大聲疾呼，應該連WTO中心的李淳也會跟著出來大吹法螺，要加入美國主導的亞太經貿架構，光吃點萊豬萊牛是不夠的，日本兄弟的輻食不幫忙消化，還嚷嚷什麼輻射沒有安全劑量的，那一定是中共同路人了。

蘇偉碩表示，反中這門好生意，殺頭也有人搶著做，這是商場的法則，非人力所能扭轉，除非風向改變，地球反轉！至於如何改變風向，反轉地球？智者云：「天機不可洩漏。」