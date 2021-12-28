艾美特-KY(1626)今天舉行線上法說會，董事長史瑞斌指出，近期完成跟客戶明年上半年風扇等訂單的溝通，整體產品平均漲價5～10％，可望充分反映原物料價格上漲所帶來的影響，對於2022年第一季及全年展望樂觀，希望營收及獲利至少回到2020年水準。

今年原物料價格飛漲，加上IC晶片缺貨，艾美特-KY毛利率第三季跌破10％，累計前三季平均毛利率12.27％，且因客戶開拓及行銷資源投入，費用有所提升，本業虧損2.1億元，本期淨損2.21億元，每股虧損1.52元。

公司指出，儘管3月在大陸市場平均提價3～5％，5月再提價3～5％，二度調漲始終無法完全反映整體成本的增加，此外，因為外銷訂單都是提前談定價格，價格異動空間不大，因此導致整體毛利率下滑。

但最壞狀況已經過去，今年第四季適度反映客戶價格，10月及11月營收還是成長，第四季營運表現不會太差。目前已經在商談的明年上半年風扇訂單，因為今年讓利給客戶，不但沒有流失一位客戶，對於產品調漲5～10％來充分反映成本價格，客戶也能夠接受，艾美特-KY明年會以利潤為導向，明年下半年的暖氣及小家電等訂單，也將依照原物料來調整價格，樂觀看待全年獲利。

今年前三季產品比重方面，電風扇營收占比77％、電暖器營收占比10％，非兩大類（小家電、換氣扇及及其它）占比13％。史瑞斌表示，公司在風扇、電暖器兩大產品類營收占比高，未來重心希望跳脫兩季產品標籤，在新品類持續增加，如不受季節影響的清掃類與健康類新品，像是吸塵器、洗地機、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。另外持續發展境外電商如亞馬遜平台，明年以北美及加州地區為主。在「保兩季、創新品」基礎下，希望兩年後，非兩季類產品營收占比可以突破20％。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，目前已完竣驗收，總共有六棟大樓內含辦公樓、產業用房、高級公寓及商鋪，不動產權登記與房產證等行政流程進行中，預計將於2022年第一季完成所有程序，TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列入財報，建築物面積52698.73平方米，預計建成後可以分配到36000平方米，所分配面積將極積出售，出售前為有效利用物業資源、創造現金流入將以出租為優先，預期滿租情況下，租金收入每年約1000～1500萬元人民幣，因為有裝潢期，預估在2023年開始認列。