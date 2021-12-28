幻術魔術師星星葛格（圖左一）邀請小四學童上台表演，兩人逗趣表演讓全場捧腹大笑。（國泰提供）

「昨天是東山最冷的一天，但國泰來送暖，讓今天的東山很溫暖」，國泰送愛偏鄉20年不間斷，足跡遍及全台，2021國泰寒冬送暖列車28日開往台南東山國小，帶來小朋友最愛的奇幻魔術、動感歌舞與滿滿禮物，與現場250名全體師生歡慶年終歲末，熱熱鬧鬧提前迎新年。

活動一開始，由不久前榮獲台南市國中小學傳統藝術比賽特優獎的東山國小太鼓隊打頭陣，以太鼓擊樂獻上「花開富貴」表演，孩子們身著全黑武術服，精神抖擻，全神專注，賣力敲打，鼓樂齊鳴，震撼人心的鼓聲一結束，緊接著化身耶誕女神的同學們登場，一連帶來多首聖誕舞曲表演，炒熱現場氣氛。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，今日凌晨天未亮他就起個大早，南下來送暖，「原本從台北出發時，下著濛濛細雨，高鐵一過新竹，烏雲漸散，到了台南，萬里無雲，溫暖陽光輕輕曬在身上，好舒服，我感受到東山國小學童滿滿熱情，看到越來越多國泰同仁及志工齊心參與寒冬送暖，把活動辦得越來越好，真的很高興，雖然現在是冬天，但我的內心就像夏天一樣澎湃激昂」。

國泰人壽協理林國壽說，「國泰大樹一直在」，寒冬送暖活動今年邁入第20年，一直以來，國泰員工積極參與愛心樂捐，透過捐款來購買禦寒衣物及物資送給偏鄉小朋友，明年是國泰60歲生日，他相信，國泰會持續將這份溫暖繼續傳遞下去。

林國壽指出，國泰十多年來與台南東山國小長期合作，看到孩子們愈來愈成長茁壯，非常感動。他也勉勵小朋友認真學習，長大有能力回饋社會，行有餘力能幫助更多人。

「昨天是東山今年以來最冷的一天，不過我們有國泰來寒冬送暖，今天成了東山國小2021年最溫暖的一天」，東山國小校長曹欽瑋表示，今年是東山國小一百二十週年紀念，而國泰明年就要滿60歲了，他非常感謝國泰帶給東山國小一甲子的熱情，長期以來國泰舉辦新住民專班、寒冬送暖等活動，長期深耕台灣這塊土地不遺餘力，給偏鄉的孩子與老師滿滿的支持。

緊接著是孩子們期盼已久的精彩魔術表演，看著幻術魔術師星星葛格從原本空無一物的左右手，不斷變出鈔票，再將平凡的一張衛生紙變成七彩緞帶，甚至用手帕都能變出一隻活跳跳的鴿子，讓現場大小朋友看得目不轉睛，讚嘆聲連連。

妙語如珠的星星葛格也邀請小朋友上台一同變魔術，逗趣幽默的互動，讓台下的孩子們捧腹大笑，直呼「安可安可」、「我們還想再看」！

就讀東山國小四年級、被選中上台當表演小助手的蘇小弟興奮地說：「謝謝國泰為我們準備這麼多精彩的表演，還送我們餅乾和毛毯，希望國泰每年都可以來東山。」

跨足演戲、歌手和主持的原民歌手高蕾雅也發揮主持專長，帶著現場大小朋友又唱又跳，帶來「我是天使 」、「姐妹」等多首經典歌曲，讓現場氣氛嗨到最高點。

活動接近尾聲，國泰黃背心志工們與聖誕老公公忙著發禮物，孩子們一手拿著毛毯禮盒、一手提著零食包，笑咪咪地說：「我要帶餅乾回家和家人分享」、「毛毯要拿給家人一起用」，臉上洋溢著幸福滿足的表情。

「2021國泰寒冬送暖活動」前往110所偏鄉小學，送暖足跡包括新北萬里、新竹尖石、屏東來義、澎湖白沙、台東太麻里等，跨及15縣市、39鄉鎮區，超過9000名孩童受惠。