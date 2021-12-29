大陸首次公布的出口管制白皮書指出，進入新時代，堅持總體國家安全觀，更積極融入經濟全球化進程，著眼於更好地建設、更高程度開放型經濟新體制和，實現高品質發展和安全的良性互動，推動出口管制體系現代化，出口管制治理取得新發展、新成就。

國務院公布的「中國的出口管制」白皮書包括四個部分，分別是大陸出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極展開出口管制國際交流與合作。

其中，出口管制是指對兩用物項、軍品、核及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或限制性措施。

白皮書指出，各國普遍高度重視和積極推進出口管制工作，通過建立和執行法律制度，加強和規範出口管制。大陸作為聯合國安理會常任理事國、世界貨物貿易和製造業第一大國，始終秉持維護國家安全，維護世界和平與地區安全的原則，不斷完善出口管制治理。