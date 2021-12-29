台灣人壽2021年表現亮眼，無論在品牌、營運與金融數位發展等各領域均積極創新、滿足客戶需求，共計榮獲國內外63項大獎，其中更有14項來自國際專業機構的肯定，榮獲國際知名財經媒體《全球商業觀點雜誌》評選為「臺灣最佳壽險公司」，更是臺灣唯一連續兩年榮獲《全球經濟雜誌》評選為「臺灣最佳壽險公司」殊榮的保險公司。

政府宣示2025年非核家園與再生能源發電占比20％兩大願景目標，台灣人壽為呼應政府推動能源轉型政策，不論投資或融資，都領先同業出擊，目前在永續投資與融資承諾金額達新臺幣481億元，領先壽險同業，堪稱為最響應政策的「愛國保險公司」，並持續遵循聯合國永續投資原則以及永續保險原則，確實將ESG議題納入投融資分析及決策制定過程中。其投資或融資更連續兩年獲頒國際知名財經媒體《財資雜誌》之「臺灣年度最佳ESG投資機構-保險類」，並榮獲「全球最佳專案融資」及「臺灣最佳專案融資」共三項大獎，為亞洲唯一獲此殊榮之保險業者。

台灣人壽並致力與客戶共同「以健康做減碳」，達成「環境健康」與「個人健康」雙贏目標，以數位金融服務幫助保戶達到預防、慢老、精準的健康預防。相繼推出「i健康計畫」，運用區塊鏈一站式健康管理協助民眾在疫後更重視健康管理; 以創新「TeamWalk職場健康管理APP」協助企業與個人打造健康健走的生活；推動「AI健康分APP」，解讀保戶健康密碼，精準選擇保障。

其中「TeamWalk職場健康管理APP」更以協助企業健康管理及事後團險服務兩大特色，獲頒工商時報舉辦之「數位創新獎金質獎」；更致力成為提供客戶最佳理賠服務的領先企業，其中「理賠智能便利前台」專案，勇奪首屆哈佛商業評論之「商業模式轉型獎大型企業組」首獎。