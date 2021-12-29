宜蘭縣長林姿妙今天（29日）接受網路媒體直播訪問，對新竹縣市合併升格，林姿妙雖然認為這是中央的權責，但中央也應該將財政規畫好，不要造成城鄉差距，更盼中央要公平，不要因為升格而犧牲宜蘭。

林姿妙指出，宜蘭縣在3年當中，財政已有好轉，免費營養午餐使用的是教育基金，不排擠到其他建設預算，她會推學費、營養午餐免費，是因為她38歲時夫婿就過世，了解照顧子女的辛苦，不希望年輕人跟她一樣，才想方設法要減輕年輕人的負擔。

她認為，直轄市所分配到的預算，遠遠多出偏鄉縣市，希望中央將財政規畫好，讓偏鄉也能受到中央的重視，能給宜蘭多點預算，如已獲核定的鐵路高架總經費253億元，地方要自籌的53億元，會爭取中央協助。

高鐵延伸宜蘭的場站，縣府建議設在縣政中心站，交通部日前拍定是縣政中心以南350公尺的「折衷案」，林姿妙指出，折衷案是廣義的縣政中心，場站的選擇她尊重專業，但希望能盡快核定，高鐵是宜蘭人的期待與盼望。

對於公投是否會影響明年大選，林姿妙回應說：「無關」，她公投立場反對重啟核四，也無關政治，因為核四距離宜蘭最近處僅8公里，為了45萬名縣民的安全與健康，她是反對重啟核四。

林姿妙表示，她就任縣長後，就以縣政推動為目標，去跑基層的前提，是要有空才會去，如果有衝突一定是以縣政為優先，她的認真、努力鄉親都有看見。