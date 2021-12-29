曾任職某期貨公司營業部副理的戴姓女子，涉嫌私下開設工作室，向教會教友招攬代操海外期貨，宣稱保本高獲利，吸金1億3000萬多元，台北地檢署29日依違反銀行法、期貨交易法起訴戴女。

據調查，戴女曾於2005年因涉嫌挪用客戶存款炒作期貨遭起訴，被金管會下令解除職務。檢方調查，2011年至2019年底，她在教會擔任小組長期間，成立個人工作室代操期貨交易。

檢方調查，戴女向教友及友人招攬投資石油等能源類型海外期貨，誆稱保證本金不失，且有高額獲利，每年獲利可高達37％。

有30幾人受害，其中許多被害人同意寬恕她，因為「神愛世人」。不過，有被害人則十分氣憤，因為高達上千萬元退休金全被騙光光。

戴女2018年因資金周轉不靈，停止分紅，令部分投資的教友起疑並提告。檢調估計30幾人受害，有人雖基於宗教同意寬恕她，但有人被騙光上千萬元退休金。北檢今年9月指揮調查局新北市調查處，兵分4路搜索約談戴女及其子女共3人。

檢方調查時，戴女坦承犯行，辯稱是招攬教友投資是為了賺多些錢，奉獻給教會跟主。檢方今依違反銀行法、期貨交易法將她起訴。至於戴女的2名子女，檢方認定是不知情的人頭，另予不起訴處分。