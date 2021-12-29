美股周二互見漲跌。港股在連5個交易日上漲後，周三進行修正調整，險守住2萬3000點。投資人正準備新一年的投資組合，以及為Omicron病毒的擴散制定應對計畫。

周三香港恆生指數收跌194.02點或0.83%，為23086.54點。國企股(H股)跌95.69點或1.17%，為8098.76點。

教育股下跌，楓葉教育跌8.1%，光正教育跌7.0%。

新東方在線大跌21.7%，為5.64港元。該公司農業直播帶貨業務在周二晚間開張，創辦人身先士卒親自開賣。東方甄選平台成為新東方徹底轉型的象徵。創辦人俞敏洪表示，未來將和幾百位老師在直播平台銷售農產品，振興農業。

媒體股跌2.2%，為第二領跌板塊，英皇文化跌9.3%，阿里影業跌7.9%。

內地物業股下跌，世茂服務跌9.6%，融創服務跌9.4%，新城悅服務跌7.5%。

恆騰網絡大漲33%。交易所資料顯示，恆騰三位董事在本月中旬進場買了5830萬股，而這三位董事也是首次持股。

據消息透露，滴滴出行預計在港股IPO，在明年四月提交上市申請書，六月上市。並已選定高盛和兩家中資銀行負責相關作業。