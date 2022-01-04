新的一年港股周二開高走低，尾盤縮減跌幅，來到持平，國企指等其它指數下跌。雖然美股隔夜上揚，亞洲主要市場也在周二上揚，然內地滬深指數下跌。
周二香港恆生指數收漲15.09點或0.06%，為23289.84點。國企股(H股)跌8.60點或0.11%，為8180.16點。
電力股遭拋售，華潤電力跌11.7%，中國電力跌9.7%，大唐發電跌8.7%，中廣核新能源跌5.5%，龍源電力跌5%。
中國恆大漲1.25%，報1.61港元。繼昨日上午停牌，周二下午恢復交易。恆大在周一晚間回應了此前媒體報導，即海南人工島海花島的39棟樓房遭責令拆除的消息，恆大指海南省儋州市執法局僅針對2號島的39棟樓，不涉及其它地塊的住戶，公司將積極溝通，妥善處理。
內房股集團彈升。世茂集團漲9.7%，富力地產漲5.5%，融創中國漲5.6%，中國奧園漲8.8%。
商湯科技接續昨日大漲40%的勢頭，再上揚5.8%，報8.2港元。該人工智慧公司自IPO上市以來已經連三漲。
比亞迪漲2.86%，報272.8港元。該公司周一晚間公布去年12月銷售數據，銷量年增75.9%，去年全年銷量年增73.3%。
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