2022年首個交易日，港股在早盤開局不久隨即轉跌。

周一香港恆生指數收跌122.92點或0.53%，為23274.75點。國企股(H股)跌47.59點或0.58%，為8188.76點。科技指數跌0.54%，為5640.47點。

醫藥股跌3.02%，為領跌最多的板塊。康方生物跌10%，諾輝健康跌9%，榮昌跌14%。

中醫藥股上漲，中國中藥漲20%，華潤醫藥漲31%，同仁堂漲9%。

中國恆大周一早晨宣布停牌暫停交易，等待該公司發布一項有內幕消息的公告。消息人士指稱，恆大在海南填海建造的人工島海花島開發案，其違法取得的執照已經被撤銷，限期10日內拆除，總計有39棟樓須拆除。恆大表示，正對該消息進行核實。

地產股跌1.45%，內房股集體受壓，融創服務跌12.4%，融創中國跌9.5%，時代鄰里跌11%，中國奧園跌3.5%，世茂集團跌6.8%，碧桂園跌2.6%。

商湯科技逆勢大漲40.9%，報7.75港元，在IPO三天後，股價翻倍。

恆生指數在2021年共下跌14.1%；恆生科技指數更是下跌32.7%，若以年初的1.1萬點高點，科技指數至今更是砍半；國企指跌23.3%。恆指在2021年開局時一度漲至3萬1000點，隨後一路下滑，到年底已數次試探2萬3000點。

展望2022年，星展銀行最看好港股，認為未來12個月上看2萬8500點；大摩認為年底將來到2萬5000點；瑞銀則預測今年底見2萬7000點。