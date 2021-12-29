隨著時間接近年底，市場交投平淡，加上市場無畏美國單日新增確診病例數再創新高，美股周三(29日)早盤開盤漲近百點，電動車大廠特斯拉股價開盤衝上1,104美元後迅速回跌。

截至台灣時間29日晚間10點55分，道瓊工業平均指數上漲107.70點或0.30%、暫報36505.91點；標普500指數上漲11.30點或0.24%、暫報4797.65點；那斯達克指數上漲9.69點或0.06%、暫報15791.41點；費城半導體指數上漲20.84點或0.52%、暫報4013.03

點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌0.30%、暫報1,085.24美元。NVIDIA股價下跌1.64%、暫報298.25美元；AMD股價下跌1.76%、暫報150.45美元；英特爾上漲0.45%、暫報51.99美元。

台積電ADR股價上漲0.69%、暫報122.85美元；聯電ADR股價上漲0.43%、暫報11.73美元。