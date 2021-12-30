證交所固定提供上市公司場地，每個月召開法人說明會，由適逢新舊曆年，以及明（111）年1月26日台股即將封關，目前1月只有新鋼（2032）一家公司將在證交所召開法說會。

《證交所》公開資訊觀測站優化 財務重點專區2.0上線
投保中心強烈譴責 光洋科27日股東臨會無效
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