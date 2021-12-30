新鋼1/11擬召開法說會 11:512021/12/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所固定提供上市公司場地，每個月召開法人說明會，由適逢新舊曆年，以及明（111）年1月26日台股即將封關，目前1月只有新鋼（2032）一家公司將在證交所召開法說會。 《證交所》公開資訊觀測站優化 財務重點專區2.0上線 投保中心強烈譴責 光洋科27日股東臨會無效 #新鋼 #召開 #法說會 #證交所 #場地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所有獎徵答活動 得主公布 04:102021/12/30 產業特刊 校園證券投資智慧王 總決賽由輔仁大學奪冠 19:502021/12/29 財經 證交所28日開上市審議委員會 審議來頡上市案 17:132021/12/27 財經 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 來頡IPO案 審議通過 04:102021/12/29 證券．權證 金正恩執政10周年 北韓召開黨大會 22:002021/12/28 財經 新加坡交易所與深圳證交所合作開發ETF市場 22:102021/12/29 財經 證交所審議會審議通過來頡股票上市案 17:402021/12/28 財經 駁保子弟兵 柯建銘：可理性討論 04:102021/12/27 政治要聞 《證交所》北極星藥業-KY申請上市 15:232021/12/27 財經 台積電小金雞采鈺 今向證交所申請股票上市 14:512021/12/29 財經 財經熱門新聞 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 要聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 獨／超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月 - 要聞 長榮發40個月年終 員工帳戶截圖瘋傳：一般專員領150萬 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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