台中市東區育英路一處工地今天（30日）傳出工安意外，一名40歲工人不慎跌倒插到鐵條，臉部有撕裂傷，所幸意識清楚，消防獲報後送中國附醫救治。

虛驚一場！北市中華路遭人放置疑似爆裂物 警引爆後查無火藥成份
借不到機車 逆子拿電鍋打死老母
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