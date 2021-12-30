台中工地意外！工人跌倒插鐵條 臉撕裂傷送醫急救 16:422021/12/30 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中工地意外！工人跌倒插鐵條 臉撕裂傷送醫急救 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東區育英路一處工地今天（30日）傳出工安意外，一名40歲工人不慎跌倒插到鐵條，臉部有撕裂傷，所幸意識清楚，消防獲報後送中國附醫救治。 虛驚一場！北市中華路遭人放置疑似爆裂物 警引爆後查無火藥成份 借不到機車 逆子拿電鍋打死老母 #鐵條 #跌倒 #工地 #撕裂傷 #工人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扮第三性媽媽桑 吳慷仁無奈腋毛白刮 04:102021/12/10 娛樂新聞 大潭電廠工安意外 大門突脫軌倒下壓死1工人 21:012021/12/16 社會 脊髓空洞讓她一站立就跌倒 微創手術助恢復 15:102021/12/18 健康 英勇闖將...印刷工人拚到億萬富豪 04:102021/12/20 全球財經 網嗆「學鄭捷放火殺人、炸跨年民眾」工人辯：打輸遊戲不爽 10:452021/12/30 社會 台中新社花海擋土牆突倒塌 工人頭部遭壓扁慘死 11:432021/12/08 社會 《類股》大陸水泥市場量價俱疲 台泥、亞泥無力 14:142021/12/19 財經 卡拉OK女侍醉搭小黃遭撿屍 載工地硬上哭喊「我被強暴救救我」 10:012021/12/25 社會 美勞工優先貿易政策 盟國不滿 04:102021/12/30 全球財經 23歲夫妻檔半夜聯手偷鋼筋 天亮欲變賣卻巧遇員警人贓俱獲 17:102021/12/11 社會 從印刷工人到億萬富豪 解直錕傳奇一生落幕 21:562021/12/19 財經 社會熱門新聞 台鐵新富車站旅客落軌 遭普悠瑪號撞上當場死亡 - 社會 蔡英文論文案外案 彭文正跨海告法官求償200萬元遭駁回 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 靠老爸的錢出國！ 碩士女返台成啃老族 冷眼看男友殺父 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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