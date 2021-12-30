央行今（30）日宣布，考量2022年經濟成長動能略緩，加上2021年放款與投資規模已高，預期2022年M2年增率可望因比較基期較高而回降，且成長參考區間為中長期指標概念，故對2022年M2成長參考區間預期維持2.5～6.5％不變。

央行說明，2021年以來M2年增率雖走高，但6月後大致趨緩。前11月M2平均年增率為8.78％，超過M2成長參考區間上限，主要由於放款與投資成長率續處高檔，且外資呈淨匯入所致。

展望明年，央行考量經濟成長動能將略緩，加上今年放款與投資規模已高，M2年增率可望因比較基期較高而回落。依據貨幣需求函數模型及參照歐洲央行（ECB）作法推估，明年M2需求成長率可望落在2.5～6.5％參考區間內，維持此區間應屬穩當。

央行認為，M2成長參考區間為中長期指標概念，將持續關注M2成長走勢之變化，若未來M2成長率持續偏離2.5％～6.5％區間、或是發生結構性改變，將會加以檢討並適時調整。