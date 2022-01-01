針對蔡英文總統的元旦談話和陸委會有關言論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（1日）發布新聞稿表示，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，肆意謀「獨」挑釁，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實。

朱鳳蓮表示，民進黨當局一再聲稱「不挑釁」，實際上為謀取政治私利而不斷製造謊言、升高敵意、販賣仇恨。所謂「四個堅持」，包藏分裂國家的禍心。走「台獨」絕路，只會將台灣推入深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災雄。

朱鳳蓮表示，實現祖國完全統一是兩岸同胞的共願。大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

朱鳳蓮表示，「一國兩制」在香港的成功實踐不容任何勢力造謠破壞，亂港謀「獨」的邪惡行徑絕不會得逞。大陸真誠期盼兩岸同胞和衷共濟、攜手向前，共同反對「台獨」冒險和外部勢力操弄，共同維護台海和平穩定，共促祖國完全統一。